Британский премьер Сунак: военная промышленность страны переходит в режим войны

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Оборонная промышленность Соединённого Королевства будет переведена в военный режим. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Его слова о переводе британской оборонной промышленности в режим войны, сказанные на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады, передаёт польский портал interia.pl. Британский премьер также добавил, что его страна будет предоставлять Украине военную поддержку как минимум на существующем уровне до тех пор, пока в этом будет необходимость.
Накануне, 22 апреля, Сунак подтвердил, что Великобритания предоставит Киеву крупнейший пакет помощи на сумму в полмиллиарда фунтов стерлингов (более 617 миллионов долларов). В военный блок поддержки войдут в числе прочего крылатые ракеты Storm Shadow.
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Александр Бойцов