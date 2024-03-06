Великобритания объявила о скорых поставках помощи на Украину

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон в ближайшее время начнет поставлять артиллерийские снаряды на Украину, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление британского парламента.
Ранее сообщалось, что Бельгия выделит Украине около 611 миллионов евро.
Читайте также:
В ООН призвали блокировать поставки западного оружия на Украину
Дания назвала сроки поставки истребители F-16 на Украину
La Libre: Бельгия выделит 611 млн евро из доходов от активов России
Александр Климов