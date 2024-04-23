Британия выделит Украине крупнейший пакет помощи за время СВО

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине наиболее крупных пакет поддержки на сумму 500 миллионов фунтов (более 617 миллионов долларов). Об этом информирует издание Guardian.
«Риши Сунак пообещал самый крупный за всю историю Великобритании пакет военной помощи Украине... Премьер-министр обещает оборудование, включая 400 транспортных средств, 1,6 тысячи единиц оружия и четыре миллиона патронов, а также 500 миллионов фунтов стерлингов на финансирование», — указано в публикации.Стоит обратить внимание на то, что финансы на указанные цели Лондон собирается взять из резервных фондов, которые были созданы для того, чтобы снабжать Украину снарядами и комплексами ПВО.
Ранее Макгрегор экс-советник Пентагона полковник Дуглас заявил, что Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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