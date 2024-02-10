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Шольц резко отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Шольц назвал интервью Путина американскому журналисту Карлсону смехотворным
10 февраля 2024, 10:50
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифуллин

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с главой Белого дома Джозефом Байденом. Во время переговоров он назвал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.

Немецкое издание Die Welt процитировало главу своего федерального правительства, который заявил, что на протяжении более чем двухчасовой беседы российский лидер называл совершенно абсурдные причины начала военных действий на Украине. Фактически он прямо упрекнул Путина во лжи.

Шольц также подчеркнул, что именно в свете сказанного президентом России, поддерживать Киев особенно важно. То же самое он написал на своей странице в социальной сети X. Обозреватели издания отмечают достаточно большое количество негативных комментариев немецких пользователей под постом канцлера. Они, в частности, призывают своего лидера прислушаться к Путину и не позорить Германию.

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Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина
Захарова: интервью Путина Карлсону вызвало истерику Белого дома и Госдепа США
10 февраля 2024, 12:09

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Белый дом и Госдеп США находятся в состоянии истерики из-за интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Об этом Захарова сообщила в интервью «Известиям».
Официальный представитель ведомства отметила, что данная реакция со стороны Вашингтона является феноменальной. По словам Захаровой, действия Белого дома и Госдепартамента США демонстрируют абсолютную лживость собственных подходов. Она также подчеркнула, что сейчас в Америке «все наперебой орут только одно: не смотрите и пусть американский журналист не берет интервью».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с главой Белого дома Джозефом Байденом назвал интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация Карлсона набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.

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Текст интервью Владимира Путина Такеру Карлсону появился на сайте Кремля
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Песков назвал самое главное в интервью Путина журналисту Карлсону
Песков: Главное в интервью Путина Карлсону — то, что его услышат на Западе
10 февраля 2024, 11:45

Фото: сайт Кремля

Самое главное в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону то, что речь и слова российского лидера услышат на Западе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Понятно, что крупнейшие западные СМИ контролируются англосаксами, отметил он. Однако то, что за первые сутки интервью Путина бывшему ведущему Fox Newsнабрало больше 100 миллионов просмотров в одной только социальной сети X (бывший Twitter), говорит о большом интересе во всем мире к президенту России и тому, что он говорит и думает, передаёт ТАСС.

Песков подчеркну, что не следует ожидать общемирового одобрения и поддержки мнения главы российского государства. Однако то, что такое огромное количество людей услышит его, — само по себе является отрадным фактом. Они хотя бы задумаются о том, прав Путин или нет, а думающий человек — это всегда хорошо, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Илон Маск призвал Байдена остановить «мясорубку на Украине»
Илон Маск выступил против Байден по поводу украинского конфликта
10 февраля 2024, 11:12

РИА Новости/Илья Наймушин

Глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что промедление конгрессменов в вопросе предоставления Киеву очередного пакета помощи является преступной халатностью. С этим заявлением решительно не согласился американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
На странице своей социальной сети X (бывший Twitter) он заявил, что «украинскую мясорубку» давно пора остановить. Эксцентричный бизнесмен также отметил, что конфликт можно было и следовало прекратить ещё год назад.

Днём ранее Маск высмеял американского президента за то, что тот, после заявления о своей исключительной памяти, перепутал Мексику и Египет. Владелец компаний Tesla и SpaceX со смехом оценил идею задать Байдену контрольный вопрос типа «в какой стране есть пирамиды» (не путать с пираньями!), на случай, если тот задумает применить ядерное оружие.

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Генконсул РФ Буравов рассказал о причинах отсутствия диалога Москвы и Киева
Консул Буравов: Западные союзники не дают Киеву идти к диалогу с Россией
10 февраля 2024, 10:27

Фото: istockphoto/Diy13

Мирные переговоры между Украиной и Россией уже давно могли бы состояться. Причина того, что этого до сих пор не произошло, заключается в противодействии западных покровителей Киева.
Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Напомним, именно в Турции в 2022 году была предпринята попытка диалога между российской и украинской сторонами, которая по сути была сорвана Великобританией и её премьер-министром Борисом Джонсоном, а также их «старшими товарищами» из Вашингтона.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону об этом говорил президент РФ Владимир Путин. Напоминая слова российского лидера, дипломат подчеркнул, что именно Зеленский законодательно запретил возможность какого-либо диалога с Москвой, не без подсказок западных спонсоров. Именно они отговаривают Киев от попыток договориться с Россией, надеясь максимально ослабить великую страну. Но этим надеждам сбыться не суждено, заключил генконсул Буравов.

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Российская академия наук участвует в разработке решений будущих конфликтов
Академики РАН участвуют в изучении подходов к возможным будущим конфликтам
10 февраля 2024, 08:33

Фото: istockphoto/Oleg Podlesnykh

Учёные Российской академии наук (РАН) принимают активное участие в разработке решений и сценариев относительно возможных будущих конфликтов. Об этом сообщил глава РАН Геннадий Красников.
В разговоре с РИА Новости академик также заверил, что специалисты главного научного учреждения страны пристально следят за современными тенденциями развития систем вооружений и военных технологий. Он отметил, что в ходе специальной военной операции как самого современного вооружённого конфликта, очень важно отслеживать новые методики, новое оружие и сам подход к ведению боевых действий.

Двумя днями ранее, выступая в Государственном Кремлёвском дворце на торжественном вечере, посвящённом 300-летнему юбилею РАН, президент РФ Владимир Путин поблагодарил академиков за вклад в эффективное решение вопросов по обеспечению обороноспособности и безопасности страны.

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Сийярто: Венгрия подвергается атаке, выступая за переговоры по Украине
10 февраля 2024, 08:09

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Глава МИД Венгрии МИД Петер Сийярто заявил, что страна из-за призывов к мирным переговорам по Украине подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества. Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что Венгрия уверена — единственным способом спасти жизни людей является прекращение вооружённого конфликта.

«Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — цитирует агентство слова дипломата.

Однако это не помешает Будапешту говорить «то, что он думает», добавил Сийярто.

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#ес
#венгрия
#россия
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Антонов призвал не допустить разрастания неонацизма на Украине
10 февраля 2024, 07:22

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Посол РФ в США Анатолий Антонов в честь Дня дипломатического работника заявил, что сейчас перед Россией стоит задача не допустить разрастания на Украине нацистской идеологии.
«Сейчас как никогда важно не допустить разрастания неонацистской идеологии, пустившей корни в братской нам стране, на корню пресечь попытки переписать историю и предать забвению память о героическом подвиге советского народа, победившего коричневую чуму», — сказал Антонов в ходе торжественного приёма в посольстве Российской Федерации.

Он добавил, что российские дипломаты вносят в защиту национальных интересов РФ большой вклад и играют большую роль в создании благоприятных условий внутри России. Также Антонов выразил благодарность послам, которые работают на благо России и продолжают любить страну вопреки русофобской атмосфере.

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Лавров поздравил коллег с праздником и отметил их роль в достижении целей СВО

Дед главы МИД Германии Бербок был ярым нацистом, сообщает Bild
#мид
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#антонов
#россия
#украина
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В Госдуме объяснили, почему Зеленский в итоге всё-таки уволил Залужного
РИА Новости: Депутат Затулин назвал причиной отставки Залужного его популярность
10 февраля 2024, 06:50

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков

Главной причиной отставки Валерия Залужного является его популярность среди населения Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности, и это конечно главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским», — констатировал депутат.

Вторая же причина связана с изменением характера боевых действий и неудачами в операциях на земле. По мнению Затулина, Киеву в этой ситуации просто нужно было найти козла отпущения. При этом сами украинцы, подчеркнул парламентарий, не осуждают Залужного за провал контрнаступления ВСУ, понимая, что задачи были невыполнимыми.

2 ноября 2023 года тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью британскому изданию The Economist, в котором заявил, что военный конфликт с Россией «зашел в тупик». Уже 4 ноября его слова прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который не согласился с высказываниями главкома и заявил, что не считает ситуацию на фронте патовой.

Буквально через три месяца после этого, 8 февраля 2024 года Владимир Зеленский провел встречу с Валерием Залужным, в ходе которой поблагодарил главнокомандующего и обсудил с ним, какие обновления необходимы в руководстве ВСУ. После этого на пост главнокомандующего ВСУ был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

В офисе Зеленского смену главнокомандующего объяснили необходимостью «не допустить застоя на линии фронта». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Сам же президент Украины объяснил свое решение тем, что сложности на фронте в Донецкой области повлияли на настроения украинского народа, который стал реже говорить о победе.

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#украина
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#увольнение
#валерий залужный
#владимир зеленский
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Лавров поздравил коллег с праздником и отметил их роль в достижении целей СВО
Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил своих коллег с Днём дипломата
10 февраля 2024, 06:32

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником и отметил их вклад в достижение целей спецоперации. Его поздравление доступно на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министр, в частности, подчеркнул, что Россия столкнулась с серьезными угрозами безопасности, борьба с которыми стала приоритетом для дипломатов. При этом, по словам Лаврова, именно российский МИД сыграл ключевую роль в провале попыток Запада устроить изоляцию нашей страны.

«Задача отечественных дипломатов осложняется недобросовестной работой со стороны оппонентов, однако это не становится серьезной помехой для их работы», — отметил Сергей Лавров, отметив, что лучших представителей российского дипкорпуса в принципе отличают психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела.

Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что сотрудников дипломатического представительства в этой стране пытались вербовать западные спецслужбы, однако те «реагировали на это соответственно».

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