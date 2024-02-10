Шольц резко отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Карлсону

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Канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с главой Белого дома Джозефом Байденом. Во время переговоров он назвал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.
Шольц также подчеркнул, что именно в свете сказанного президентом России, поддерживать Киев особенно важно. То же самое он написал на своей странице в социальной сети X. Обозреватели издания отмечают достаточно большое количество негативных комментариев немецких пользователей под постом канцлера. Они, в частности, призывают своего лидера прислушаться к Путину и не позорить Германию.
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