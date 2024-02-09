Фото: сайт Кремля
Западные либералы устроили истерику после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, что говорит об их ненависти к свободе и рациональной дискуссии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.
Он подчеркнул, что такая реакция либералов показывает затуманенность их сознания собственной же пропагандой.
Блага добавил, что такой же «ментальный спазм» Запада наблюдался в период нацизма в Германии, когда было запрещено любое инакомыслие. В то время главной целью было уничтожение России, чего пытаются добиться и сейчас.
Политик отметил, что Словакия выступает за мир и отвергает неконструктивную критику в отношении России и Белоруссии. Он подчеркнул важность понимания мнения России, поскольку только зная его можно прийти к компромиссу.
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Блага добавил, что такой же «ментальный спазм» Запада наблюдался в период нацизма в Германии, когда было запрещено любое инакомыслие. В то время главной целью было уничтожение России, чего пытаются добиться и сейчас.
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Анастасия Чинкова