Десятки украинских беспилотников пытались атаковать регионы РФ
ПВО за шесть часов сбила 20 украинских беспилотников над регионами РФ
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. В ряде регионов сработала система ПВО.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в течение шести вечерних часов российские военные перехватили или уничтожили 20 БПЛА ВСУ самолетного типа. Большую часть воздушных целей ликвидировали над территорией Брянской области (12).
«Пять БПЛА — над территорией Курской области и три — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении МО.Сведения указаны за 9 февраля в период с 17:00 по 23:00. Информация о разрушениях и пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА не поступала.