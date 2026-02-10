Десятки украинских беспилотников пытались атаковать регионы РФ

10 февраля 2026, 00:10

ПВО за шесть часов сбила 20 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. В ряде регионов сработала система ПВО.





Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в течение шести вечерних часов российские военные перехватили или уничтожили 20 БПЛА ВСУ самолетного типа. Большую часть воздушных целей ликвидировали над территорией Брянской области (12).



«Пять БПЛА — над территорией Курской области и три — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении МО.