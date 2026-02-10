Момент жесткой посадки самолета на проезжую часть в США попал на видео

10 февраля 2026, 01:29

Самолет врезался в автомобили во время экстренной посадки в США

Фото: iStock/dicus6

В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе и спровоцировал массовое ДТП. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал SHOT.