Момент жесткой посадки самолета на проезжую часть в США попал на видео
В США легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе и спровоцировал массовое ДТП. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал SHOT.
Авария случилась в городе Гейнсвилл, штат Флорида. По предварительной информации, в результате инцидента пострадали минимум четыре человека.
Пилот воздушного судна модели Beechcraft Hawker G‑36 столкнулся с техническими неполадками, из‑за чего ему пришлось совершить вынужденную посадку. В сложившихся обстоятельствах он принял решение приземлиться на оживленную дорогу. При контакте с проезжей частью самолет задел как минимум пять автомобилей.
Сила удара оказалась настолько значительной, что фрагменты воздушного судна пробили кузов легковых машин насквозь. В результате происшествия пострадали два водителя: их ранили осколки и обломки разбитого самолета. Кроме того, травмы получили два пассажира.
