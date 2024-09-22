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Бывший сотрудник британской разведки Стивен Джеймс обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в поддержке России. Причина в том, что политик взял себе котёнка сибирской породы.
Об этом экс-разведчик написал в своём телеграм-канале. Непонятно, насколько он был серьёзен при этом, однако он призвал премьер-министра обратить внимание, например, на породу британская короткошёрстная, а не выбирать себе кошку, само название которой прочно ассоциируется с Россией.
Трудно заподозрить британского политика в симпатиях по отношению к России, однако бывшему разведчику это удалось сделать при помощи домашнего питомца сибирской породы.
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«Если Стармер не поддерживает британских короткошёрстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — патетично восклицает Джеймс.
Трудно заподозрить британского политика в симпатиях по отношению к России, однако бывшему разведчику это удалось сделать при помощи домашнего питомца сибирской породы.
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Александр Бойцов