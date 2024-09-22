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Британского премьера Стармера обвинили в поддержке России из-за сибирского кота

22 сентября 2024, 17:24
Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Бывший сотрудник британской разведки Стивен Джеймс обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в поддержке России. Причина в том, что политик взял себе котёнка сибирской породы.
Об этом экс-разведчик написал в своём телеграм-канале. Непонятно, насколько он был серьёзен при этом, однако он призвал премьер-министра обратить внимание, например, на породу британская короткошёрстная, а не выбирать себе кошку, само название которой прочно ассоциируется с Россией.

«Если Стармер не поддерживает британских короткошёрстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — патетично восклицает Джеймс.



Трудно заподозрить британского политика в симпатиях по отношению к России, однако бывшему разведчику это удалось сделать при помощи домашнего питомца сибирской породы.

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#великобритания
#кошка
Уходящий в отставку Байден намерен создать Индо-Тихоокеаский регион
Страны-участники QUAD намерены создать Индо-Тихоокеаский регион
22 сентября 2024, 17:12

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Участники состоявшегося в Вашингтоне саммита четверки стран QUAD озвучили идею создания концепцию Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает CNN, где широко освещается событие. Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министрами Японии, Индии и Австралии прошла в штате Делавэр.
Представители нового четырехстороннего альянса по безопасности QUAD серьезно обеспокоены «опасными маневрами» Китая в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что уходящий в отставку президент США Джо Байден намерен укрепить альянс двух океанов, который, по сути, создали в противовес Китаю и Азии.

Стороны саммита также выразили поддержку украинскому режиму.
«Мы вновь заявляем о необходимости установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, в соответствии с международным правом, целями и принципами ООН», — говорится в заявлении по итогу встречи представителей четырех стран.

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В Кишинёве прошёл марш против вступления Молдавии в Евросоюз
Молодёжное крыло «Победы» провело марш против евроинтеграции в Кишинёве
22 сентября 2024, 16:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Активисты молодёжного крыла оппозиционного блока «Победа» вопреки запрету молдавских властей провели в Кишинёве марш против евроинтеграции. Об этом сообщил представитель блока Юрий Витнянский.
Он отметил, что подобные марши уже провели в Бельцах и Комрате. В воскресенье протестующие собрались в столице Молдавии. Цель их марша – показать властям, что молодёжь страны против вступления в Евросоюз и диктатуры президента Майи Санду, а также выступает за честные выборы.

Витнянский подчеркнул, что на митинге должно было собраться три тысячи человек, однако до места сбора доехала лишь тысяча, поскольку полиция останавливала и допрашивала всех проезжающих мимо.

Полиция запретила вести шествие до здания администрации президента, поэтому протестующие собрались в сквере у центральной площади города.

Напомним, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз пройдёт одновременно с выборами президента 20 октября.

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#евросоюз
#протесты
#кишинёв
#выборы
#референдум
#политика
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Российских социологов удерживают в аэропорту Чада с 19 сентября
22 сентября 2024, 16:21

Фото: iStock/skyNext

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан четвёртый день удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. Об этом их коллеги рассказали в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что последний раз Шугалей выходил на связь в четверг, 19 сентября. Он сообщил, что его не пропустили на границе в аэропорту Нджамены, после этого связь с ним прервалась.

Коллеги сообщили, что социологи не в первый раз приезжают в Чад, но ранее таких проблем у низ не возникало.

Напомним, что в 2019 году обоих социологов задержали в Ливии. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. Спустя некоторое время им всё же удалось вернуться в Россию.

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#аэропорт
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#россия
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Посольство РФ выясняет ситуацию с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами
22 сентября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Власти Республики Корея отказали российским туристам во въезде в страну и заперли их в каюте на пароме до обратного рейса. Посольство РФ в Сеуле пытается разобраться в ситуации.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипломатической миссии, посольство сейчас устанавливает контакт с местными властями, у которых намерено немедленно потребовать разъяснения по поводу случившегося, а также узнать причину запрета гражданам России сходить с парома в Тонхэ.

По условиям двустороннего соглашения о безвизовом режиме власти Южной Кореи имеют право отказать гражданину РФ во въезде в страну без объяснения причин. По сообщениям приморских СМИ, они так и поступили и заперли российских туристов в каютах. Сообщается, что южнокорейская сторона обеспечивает россиян питанием.

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#посольство
#рф
#южная корея
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Президент Израиля отверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане
Герцог отверг причастность Израиля к операции по подрыву пейджеров в Ливане
22 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/butenkow

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к массовым взрывам пейджеров в Ливане. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.
Он подчеркнул, что сразу же отрицает какую-либо причастность Тель-Авива к той или иной операции.

Ранее ряд СМИ писал, что именно Израиль принимал участие в подготовке операции по взрыву пейджеров в Ливане. А телеканал ABC News привёл данные, согласно которым взрывы готовились как минимум 15 лет.

Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.

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#президент
#операция
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Песков: Столтенберг делает скандальные заявления перед уходом с поста главы НАТО
22 сентября 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе делать скандальные и безответственные заявления, поскольку в скором времени покинет свой пост. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
В частности, речь идёт о заявлениях Столтенберга о несерьёзности существующих у России красных линий.

Песков подчеркнул, что несмотря на всю безответственность таких заявлений, к Столтенбергу прислушиваются в Европе. Неоднократно были слышны подобные слова о том, что не нужно бояться Россию и Владимира Путина, не нужно серьёзно относиться к предупреждениям президента от других европейских политиков, чиновников, журналистов и общественных деятелей.

По словам Пескова, Запад одержим идеей стратегической и тактической победы над Россией, о чём он говорит абсолютно открыто.

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Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня
Ifop: три четверти французов недовольны работой Макрона на посту главы Франции
22 сентября 2024, 14:30

Фото: сайт Кремля

Три четверти жителей Франции недовольны работой Эммануэля Макрона на посту президента страны. Такой результаты показал опрос, проведённый компанией Ifop для газеты Journal du Dimanche.
Отмечается, что никогда с момента разграбления Триумфальной арки в период кризиса «жёлтых жилетов» в декабре 2018 года рейтинг главы государства не падал настолько низко (25%), а рейтинг непринятия не поднимался настолько высоко (75% недовольных).

По результатам опроса, Макрона обвиняют в е непропорциональном эго, которое испортило президента, а также в роспуске парламента, что привело к неуправляемости Франции.

Также опрос показал, что более половины (55%) респондентов недовольны приходом нового премьер-министра Мишеля Барнье.

Опрос проводился в онлайн-формате и по телефону в период с 11 по 20 сентября 2024 года. В нём приняли участие 2 098 человек старше 18 лет.

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#президент
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#политика
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«Олигархическая бородавка»: во Франции призвали свергнуть новое правительство
Филиппо назвал новое правительство катастрофой и призвал его свергнуть
22 сентября 2024, 14:20

Фото: iStock/SimonLukas

Новое правительство Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье является катастрофой. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Он назвал новое правительство «злой издёвкой» и «олигархической бородавкой». Проанализировав новый состав кабмина, Филиппо пришёл к выводу, что там немало самородков, которые намерены довести всех до отчаяния. Он призвал выразить новому правительству вотум недоверия и свергнуть его.

Также политик указал на то, что министр-делегат Бенжамен Хаддад, отвечающий за дипломатию, призывает разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.

Новый состав правительства Франции был назначен в субботу.

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#франция
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#политика
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«У радиации нет границ»: Захарова указала Западу на угрозы поставок оружия Киеву
Захарова: Запад не понимает угрозы поставок оружия Украине
22 сентября 2024, 13:58

Фото: медиасток.ру

Страны Запада не понимают угроз, вызванных поставками вооружения, которое используется Украиной для нанесения ударов по атомным электростанциям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Она подчеркнула, что в данной ситуации вопрос идёт уже не о пересечении красных линий, а о здравом смысле. У радиации нет границ, она не смотрит на цвет паспорта и наличие визы, она идёт туда, куда дует ветер и куда течёт вода.

Захарова добавила, что люди утратили способность к анализу, поэтому у них атрофировалось чувство страха. Они уже не понимают угрозы, которую сами же себе наносят.

Вместе с тем дипломат обратила внимание на то, что поставляемое Украине вооружение уже распространилось по всей Европе и дошло до Ближнего Востока. Этим же оружием потом пользуются террористы, которые, накопив необходимый боевой опыт, стреляют потом по кандидатам в президенты США (Захарова имела в виду Дональда Трампа, которого дважды пытались убить террористы).

Однако сейчас никто не думает о такой перспективе, а вооружение Киеву продолжает поставляться, заключила представитель МИД РФ.

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#сша
#террористы
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