Премьеру Британии пригрозили расследованием

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Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за того, что он не указал покупку одежду его жене Виктории от финансового донора, сообщает газета The Times.
В материале отмечается, что премьер-министр Стармер нарушил парламентский порядок, не объявив о том, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги.
Уточняется, что расходы жены Стармера оплачивал член британской палаты лордов Вахид Али.
Канцелярия премьер-министра отказалась публиковать общую стоимость подарков, переданных его жене, и период, когда Виктория Стармер их получала.
Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) заявил, что все политические партии Великобритании должны быть честными в преддверии парламентских выборов в ходе обсуждения болезненных финансовых решених, с которыми столкнется следующее правительство.
По словам Джонсона, победителю выборов придется решать проблемы, с которыми не сталкивались, по крайней мере, с 1950-х годов.
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Уточняется, что расходы жены Стармера оплачивал член британской палаты лордов Вахид Али.
Канцелярия премьер-министра отказалась публиковать общую стоимость подарков, переданных его жене, и период, когда Виктория Стармер их получала.
Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) заявил, что все политические партии Великобритании должны быть честными в преддверии парламентских выборов в ходе обсуждения болезненных финансовых решених, с которыми столкнется следующее правительство.
По словам Джонсона, победителю выборов придется решать проблемы, с которыми не сталкивались, по крайней мере, с 1950-х годов.
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Александр Климов