Сколько должна странам Британия за работорговлю, озвучили в ООН

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15 стран Карибского бассейна решили поднять вопрос о выплате репараций от Великобритании за работорговлю на предстоящем саммите Содружества. Он пройдет в Самоа 21 октября. Об этом сообщает газета The Daily Mail, ссылаясь на источник.
Пострадавшие от работорговли страны требуют от Лондона не менее 206 миллиардов фунтов (270 миллиардов долларов США) в качестве компенсации.
В 2023 году консалтинговая компания Brattle Group опубликовала исследование, в котором утверждается, что более 30 стран могут рассчитывать на репарацию от Запада за трансатлантическую работорговлю. Судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, который составлял доклад, установил, что только Великобритания должна выплатить 24 триллиона долларов, из которых 9,6 триллиона должна получить Ямайка.
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в сентябре на сессии независимости США ООН заявила, что выплаты за работорговлю и колониализм должны стать «глобальной перезагрузкой» международных отношений. В начале октября она посетила Лондон и встретилась с королем Великобритании Карлом III. На встрече обсуждали предстоящий саммит, который также посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сам король.
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В 2023 году консалтинговая компания Brattle Group опубликовала исследование, в котором утверждается, что более 30 стран могут рассчитывать на репарацию от Запада за трансатлантическую работорговлю. Судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, который составлял доклад, установил, что только Великобритания должна выплатить 24 триллиона долларов, из которых 9,6 триллиона должна получить Ямайка.
Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в сентябре на сессии независимости США ООН заявила, что выплаты за работорговлю и колониализм должны стать «глобальной перезагрузкой» международных отношений. В начале октября она посетила Лондон и встретилась с королем Великобритании Карлом III. На встрече обсуждали предстоящий саммит, который также посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сам король.
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Лия Мурадьян