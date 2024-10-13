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Сколько должна странам Британия за работорговлю, озвучили в ООН

DM: карибские страны потребуют от Великобритании репарации за работорговлю
13 октября 2024, 15:34
Фото: istockphoto/nevenmn

Фото: istockphoto/nevenmn

15 стран Карибского бассейна решили поднять вопрос о выплате репараций от Великобритании за работорговлю на предстоящем саммите Содружества. Он пройдет в Самоа 21 октября. Об этом сообщает газета The Daily Mail, ссылаясь на источник.
Пострадавшие от работорговли страны требуют от Лондона не менее 206 миллиардов фунтов (270 миллиардов долларов США) в качестве компенсации.

В 2023 году консалтинговая компания Brattle Group опубликовала исследование, в котором утверждается, что более 30 стран могут рассчитывать на репарацию от Запада за трансатлантическую работорговлю. Судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, который составлял доклад, установил, что только Великобритания должна выплатить 24 триллиона долларов, из которых 9,6 триллиона должна получить Ямайка.



Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли в сентябре на сессии независимости США ООН заявила, что выплаты за работорговлю и колониализм должны стать «глобальной перезагрузкой» международных отношений. В начале октября она посетила Лондон и встретилась с королем Великобритании Карлом III. На встрече обсуждали предстоящий саммит, который также посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер и сам король.

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#оон
Нетаньяху потребовал от ООН вывести контингент из Ливана
13 октября 2024, 14:25

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от генсека ООН Антониу Гутерриша вывести миротворческий контингент из южного Ливана. Об этом пишет агентство Reuters.
Он отметил, что это необходимо сделать в кратчайшие сроки, поскольку от этого зависит собственная безопасность миротворческих сил. Если они задержатся в регионе, то могут стать непосредственными участниками конфликта Израиля с ливанским шиитским движением «Хезболла».

Ранее американская газета The New York Times писала, что Израиль подвергает миротворцев ООН опасности, приняв решение разместить позиции своей армии (ЦАХАЛ) в непосредственной близости к миссии ООН на время сухопутной операции против «Хезболлы».

Также представители Временных сил ООН в Ливане сообщали, что перед началом этой операции власти Израиля призывали миротворцев передислоцироваться. Однако они получили отказ. Теперь данный вопрос обсуждается в штаб-квартире ООН и с ЦАХАЛ.

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#конфликт
#оон
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Медведев призвал при встрече «бить в морду» финским дипломатам
13 октября 2024, 14:13

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака, который призвал «повреждать автомобили российских дипломатов». Российский политик со свойственной ему простотой посоветовал в ответ просто «бить в морду» дипломатам из Финляндии.
Ранее в российском посольстве назвали идею финского учёного банальным хулиганством и вандализмом, воплощение которой нарушит не только Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, но и законы самой Финляндии.

Медведев в своём телеграм-канале по традиции не стал впадать в дипломатические изыски, но предположил, что портить ни в чём не повинное имущество дипломатов из Страны Суоми не стоит, так же как и поддаваться на провокации представителей некогда дружественной страны. Он призвал к сдержанному ответу, в рамках всё той же Венской конвенции от 1961 года.

«При встрече каждому финскому дипломату — в рыло!», — сказал Медведев.

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#страны
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#финляндия
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Медведев высмеял «план победы» Зеленского
13 октября 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял «план победы», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Медведев заявил, что Зеленский – это «больной наркоублюдок», который разработал «план победы», содержащий фактически один пункт о вступлении Украины в НАТО.

Политик предположил, что в случае вступления страны в альянс её выбросят оттуда уже лет через десять. Но до этого члены НАТО будут длительное время подвергать обессиленную и беспомощную Украину извращённому насилию и издевательствам.

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#россия
#украина
#политика
#сво
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Жапаров: Запад не должен давать указания странам по сотрудничеству с Россией
13 октября 2024, 13:19

Фото: сайт Кремля

Запад не должен ничего указывать партнёрам Москвы, когда речь идёт о сотрудничестве с Россией. С таким заявлением выступил президент Киргизии Садыр Жапаров, слова которого в своём Telegram-канале представил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Он отметил, что во время посещения европейских стран неоднократно наблюдал, что слова местных политиков не сходятся с их действиями. Есть европейские государства, входящие в НАТО или ЕС, но продолжающие сотрудничать с Россией.

В связи с этим Жапаров подчеркнул, что западные страны не должны указывать и тем более требовать прекращения сотрудничества с Россией или СНГ.

В заключение глава Киргизии добавил, что СНГ – это члены бывшего СССР, поэтому им, наоборот, следует активнее сотрудничать между собой.

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#евросоюз
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Лукашенко: Горячие головы на Западе услышали отчётливый сигнал от России
13 октября 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Даже самые горячие головы на Западе услышали конкретные сигналы от России, связанные с изменением ядерной доктрины страны. Это существенно охлаждает их воинственный пыл.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, которое тот опубликовал в своём телеграм-канале. Белорусский лидер заметил, что они с Путиным обсуждали обновление ядерной доктрины ещё несколько лет назад. По его мнению, концепцию возможности применения ядерного оружия уже давно следовало пересмотреть, и вот теперь это наконец произошло.

Лукашенко уверен, что на Западе сигнал России и президента Путина был уловлен и понят совершенно однозначно. В противном случае, считает президент Белоруссии, дальнобойные ракеты уже давно летели бы в сторону России.

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#александр лукашенко
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#ядерное оружие
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«Не будите зверя!»: Медведев ответил на угрозы польского генерала Анджейчака
Медведев резко ответил на угрозу польского генерала ударить по Санкт-Петербургу
13 октября 2024, 12:39

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание бывшего начальника Генштаба Польши Раймунда Анджейчака о возможности удара по Санкт-Петербургу. Политик между делом напомнил вояке о многочисленных разделах его родины.
Ранее западные СМИ писали, что генерал пригрозил ракетным ударом по Санкт-Петербургу в случае гипотетического нападения России на государства Прибалтики, например, на Литву.

Медведев с едкой иронией отреагировал на заявление польского военного, презрительно назвав его «храбрым пшеком». Он напомнил о многочисленных разделах Речи Посполитой и предложил генералу вспомнить, что Польша многие годы была частью Российской Империи. Также политик рекомендовал «отставному дураку» Анджейчаку «не будить зверя».

«Соскучился?» — спросил Медведев, намекая поляку на российский протекторат.

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#заявление
#польша
#медведев
#санкт-петербург
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Европа недовольна Туском из-за решения Польши отказать в убежище мигрантам
AI раскритиковала Туска за намерение Польши отказать мигрантам в убежище
13 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/macky_ch

Правозащитная организация Amnesty International выразила недовольство премьер-министру Польши Дональду Туску за его намерение отказать мигрантам в убежище.
Дональд Туск, выступая на съезде своей партии «Гражданская платформа» в Варшаве, заявил, что Польша намерена временно приостановить предоставление убежища мигрантам.

Amnesty International напомнила, что право на убежище является основным правом человека.
«Приостановление этих прав, даже временное, неприемлемо и противоречит Женевской конференции и Всеобщей декларации прав человека», — говорится в заявлении международной организации.

Правозащитники подчеркивают, что согласно международным нормам любой человек, подвергающийся преследованию или риску серьезного вреда, имеет право на международную защиту, включая убежище.

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#польша
#мигранты
#граница
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Стало известно, что за «хороший турецкий подарок» вручил Эрдоган Путину на день рождения
Ушаков: Эрдоган на день рождения Путина подарил ему красивую вазу
13 октября 2024, 12:27

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил российскому коллеге Владимиру Путину вазу на день рождения. Об этом рассказал помощник главы России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Ранее он сообщал, что Эрдоган специально прислал Путину подарок ко дню его рождения 7 октября. Тогда помощник президента назвал его «хорошим турецким подарком».

Тогда один из представителей СМИ задал Ушакову каверзный вопрос о том, уложилась ли стоимость подарка в разрешённые для госслужащих три тысячи рублей. Помощник президента с улыбкой отметил, что турецкий подарок явно был «чуть дороже».

В интервью журналисту он рассказал, что российский лидер получил очень красивую вазу.

Ушаков также подчеркнул, что Эрдоган просил доставить подарок до своего телефонного разговора с Путиным, поэтому к этому было привлечено особое внимание.

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#турция
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«Новая карта Украины»: на Западе сделали заявление по второму саммиту мира
Журналист Боуз: Зеленский на саммите получит от России новую карту Украины
13 октября 2024, 12:13

Если делегация из России примет участие во втором возможном саммите мира по украинскому конфликту, то лидер киевского режима Владимир Зеленский получит от России новую карту Украины. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Гораздо более вероятным представляется то, что Россия представит на втором саммите диктатору Зеленскому и его «штабу» новую карту Украины», — написал Боуз.

Ранее Киев планировал организовать второй саммит до выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Украинская сторона допускала участие России, но конференцию отменили. После Зеленский снова поднял эту тему. Во время визита во Францию президент Украины заявил, что подготовка продолжается, и саммит должен пройти ноябре.

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