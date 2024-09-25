По данным издания The Guardian, значительное количество украинских беженцев в Европе рискует оказаться на улице. Исследование показывает, что конфликт в Украине нанес огромный ущерб гражданскому населению, и более 3,5 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
В Европе находится около 6,2 миллионов украинских беженцев, и многие из них сталкиваются с угрозой бездомности.
По информации издания, украинцы испытывают бюрократические препятствия, мешающие получить защиту и помощь, предусмотренные законодательством ЕС. Так, в Венгрии была прекращена помощь в поиске жилья, а в Великобритании тысячи украинских семей рискуют остаться без крова. В Польше также озвучили призыв к прекращению выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста, что вызвало опасения о возможном уклонении от военной службы.
Ранее некоторые немецкие политики предложили отменить Bürgergeld (пособие по безработице) для украинских беженцев, чтобы стимулировать их трудоустройство. Генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай отметил, что переход к обычным выплатам мог бы положительно сказаться на рынке труда в условиях нехватки рабочей силы в Германии.
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По информации издания, украинцы испытывают бюрократические препятствия, мешающие получить защиту и помощь, предусмотренные законодательством ЕС. Так, в Венгрии была прекращена помощь в поиске жилья, а в Великобритании тысячи украинских семей рискуют остаться без крова. В Польше также озвучили призыв к прекращению выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста, что вызвало опасения о возможном уклонении от военной службы.
Ранее некоторые немецкие политики предложили отменить Bürgergeld (пособие по безработице) для украинских беженцев, чтобы стимулировать их трудоустройство. Генеральный секретарь Свободной демократической партии (СвДП) Биджан Джир-Сарай отметил, что переход к обычным выплатам мог бы положительно сказаться на рынке труда в условиях нехватки рабочей силы в Германии.
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Елена Перлова