Трамп пригрозил Венесуэле новой спецоперацией

04 января 2026, 23:36

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выступил с жёсткими заявлениями в отношении нового временного руководителя Венесуэлы Делси Родригес. Его слова цитирует Телеграм-канал Baza.