Трамп пригрозил Венесуэле новой спецоперацией
Президент США Дональд Трамп выступил с жёсткими заявлениями в отношении нового временного руководителя Венесуэлы Делси Родригес. Его слова цитирует Телеграм-канал Baza.
Американский лидер предупредил, что в случае «неверных решений» с её стороны последствия окажутся более серьёзными, чем те, с которыми столкнулся Николас Мадуро.
Одновременно Трамп вернулся к обсуждению вопроса о Гренландии. По его словам, США вынуждены рассматривать возможность установления контроля над островом в целях национальной безопасности. Причиной такой озабоченности, как отметил президент, стало активное присутствие в регионе кораблей России и Китая.
Напомним, Родригес недавно стала временно исполняющей обязанности главы государства. В своей первой речи она заявила, что Венесуэла не допустит превращения в колонию, потребовала освобождения Мадуро и назвала его легитимным лидером страны.
Читайте также: