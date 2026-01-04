Достижения.рф

Трамп пригрозил Венесуэле новой спецоперацией

Президент США Дональд Трамп выступил с жёсткими заявлениями в отношении нового временного руководителя Венесуэлы Делси Родригес. Его слова цитирует Телеграм-канал Baza.



Американский лидер предупредил, что в случае «неверных решений» с её стороны последствия окажутся более серьёзными, чем те, с которыми столкнулся Николас Мадуро.

Одновременно Трамп вернулся к обсуждению вопроса о Гренландии. По его словам, США вынуждены рассматривать возможность установления контроля над островом в целях национальной безопасности. Причиной такой озабоченности, как отметил президент, стало активное присутствие в регионе кораблей России и Китая.

Напомним, Родригес недавно стала временно исполняющей обязанности главы государства. В своей первой речи она заявила, что Венесуэла не допустит превращения в колонию, потребовала освобождения Мадуро и назвала его легитимным лидером страны.

