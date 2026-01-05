В Иране звучат призывы к свержению Исламской Республики

05 января 2026, 00:04

Mash: иранцы начали вооружённую борьбу против действующей власти

Фото: iStock/Kachura Oleg

В Иране эскалация протестных настроений переросла в вооружённые столкновения с властями. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.