В Иране звучат призывы к свержению Исламской Республики
В Иране эскалация протестных настроений переросла в вооружённые столкновения с властями. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Участники акций возводят на подступах к городам огненные баррикады, препятствуя продвижению силовых подразделений. Отдельные группы демонстрантов обзавелись автоматическим оружием.
Согласно информации издания, на юго‑западе страны не прекращаются перестрелки. В Ахвазе зафиксировали ранения среди мирного населения. Правоохранители пока не могут проникнуть в зону конфликта из‑за возведённых огневых заграждений. В Мехеллате протестующие подожгли пост дорожной полиции и служебный автомобиль, а один из участников беспорядков применил против силовиков самодельный огнемёт.
Траурная церемония в провинции Илам, посвящённая погибшему протестующему, сопровождалась антиправительственными лозунгами. В частности, звучали призывы к свержению Исламской Республики. Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал жёстко пресекать массовые беспорядки.
Волна стихийных протестов охватила страну 27 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты. Ситуация обострилась после публичных заявлений президента США Дональда Трампа, выразившего недовольство политикой иранских властей.
