КНДР завершила испытания гиперзвуковой ракеты

05 января 2026, 01:05

ЦТАК: Пхеньян завершил испытание гиперзвуковой ракеты

Фото: iStock/Gerasimov174

КНДР провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).