КНДР завершила испытания гиперзвуковой ракеты
КНДР провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Согласно публикации издания, 4 января подразделение ведущей огневой ударной группы Корейской народной армии (КНА) провело учебные пуски гиперзвуковых ракет. Запуск осуществляли из Рёкпхоского района Пхеньяна. Ракеты успешно достигли заданных целей в Японском море, преодолев дистанцию в 1 000 километров.
За ходом учений лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он отметил, что запуски позволили решить значимую оборонно‑техническую задачу, а наращивание потенциала ядерного сдерживания остаётся одним из ключевых стратегических приоритетов страны.
