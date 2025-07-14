Брижит Макрон обжалует оправдательный приговор женщинам, назвавшим её мужчиной

14 июля 2025, 13:16

президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон (Фото: РИА Новости/ Михаил Метцель)

Супруга действующего президента Франции Брижит Макрон собирается обжаловать в суде оправдательный приговор женщинам, которые навали её мужчиной, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на адвоката первой леди.