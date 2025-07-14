Брижит Макрон обжалует оправдательный приговор женщинам, назвавшим её мужчиной
Супруга действующего президента Франции Брижит Макрон собирается обжаловать в суде оправдательный приговор женщинам, которые навали её мужчиной, сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на адвоката первой леди.
Уточняется, что в Апелляционном суде Парижа рассматривалось дело независимой журналистки Наташи Рей, утверждавшей, что Брижит Макрон сменила пол*, а также Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс) — женщины, которая выступала на канале Рей в YouTube.
Суд посчитал, что большинство их комментариев не подпадают под юридическое определение клеветы, за исключением одной детали: обе женщины обвинили первую леди в том, что она совратила Эммануэля Макрона, когда Брижит была учительницей, а нынешний французский лидер — студентом. Но в остальном суд принял сторону женщин.
В сентябре 2024 года суд Парижа обязал Рей и Руа выплатить штраф в размере 13,5 тыс. евро за клевету. Позже кассационный суд подтвердил этот приговор.
Напомним, что в декабре 2021 года, перед президентскими выборами во Франции, независимая журналистка Наташа Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель*. Видео быстро распространилось в СМИ.
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