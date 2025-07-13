В США заявили, что «прикосновение к смерти» изменило Трампа

13 июля 2025, 09:08

AP: Трамп изменился после покушения на него в 2024 году

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп начал вести себя по-другому после покушения на него в 2024 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.