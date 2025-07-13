В США заявили, что «прикосновение к смерти» изменило Трампа
Президент США Дональд Трамп начал вести себя по-другому после покушения на него в 2024 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По словам друзей американского лидера, после «прикосновения к смерти» политик стал более внимательным и благодарным. Уточняется, что Трамп не пытается оградить себя от травмирующего опыта. Наоборот, он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, которые изображают момент после стрельбы.
Глава Соединенных Штатов признавался, что иногда ощущает физические последствия полученного ранения.
Напомним, покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Злоумышленник произвел несколько выстрелов, по касательной задев ухо политика.
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