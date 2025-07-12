Лавров шуткой поприветствовал Ким Чен Ына

12 июля 2025, 20:08

Лавров пошутил, что они с Ким Чен Ыном не бросили курить с последней встречи

Сергей Лавров и Ким Чен Ын (фото: mid.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что ни он, ни председатель КНДР Ким Чен Ын так и не бросили курить с последней встречи. Таким наблюдением министр поприветствовал северокорейского лидера во время встречи в Вонсане.