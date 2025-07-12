Лавров шуткой поприветствовал Ким Чен Ына
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что ни он, ни председатель КНДР Ким Чен Ын так и не бросили курить с последней встречи. Таким наблюдением министр поприветствовал северокорейского лидера во время встречи в Вонсане.
Как уточняет Telegram-канал «Рен-ТВ», Ким Чен Ын во время рукопожатия с российским политиком отметил, что с их последней встречи прошёл год.
Лавров в ответ заявил, что и он, и лидер КНДР по-прежнему курят.
Ранее глава МИД России подтвердил, что Северная Корея поддерживает все цели СВО на Украине. Лавров добавил, что власти КНДР сами выступили с инициативой оказать военную помощь в освобождении Курской области.
Читайте также: