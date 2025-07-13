«Сыроед диктует условия обезьяне»: Макрона обвинили в попытке унизить Стармера

13 июля 2025, 04:17

DE: Макрон унизил Стармера в ходе недавного визита в Великобританию

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавних переговоров допустил действия, которые поставили премьер-министра Великобритании Кира Стармера в унизительное положение. Об этом сообщает таблоид Daily Express.





По мнению издания, Макрон сознательно стремился принизить Стармера, а британский лидер позволяет это. Переговоры политиков были посвящены миграционному кризису, затрагивающему как Великобританию, так и ЕС.



Daily Express утверждает, что позиция Макрона фактически превращает Великобританию в перевалочный пункт для мигрантов. Это, в свою очередь, позволяет защитить от их наплыва страны Евросоюза. Стармера, который «позволяет сыроеду» Макрону диктовать Британии условия, авторы публикации прозвали «повинующейся обезьяной».





«(Мы) просто стали еще немного униженнее как нация. Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона», — возмущается Daily Express.