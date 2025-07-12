Павел Дуров обвинил Францию в «крестовых походах» против свободы слова
Бизнесмен Павел Дуров обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса. Соответствующий пост он публиковал в своём личном блоге.
Основатель Telegram убеждён, что такая политика Парижа в отношении соцсети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, наносит лишь ущерб стране.
Дуров подчеркнул, что власти Франции используют уголовные расследования вместо чётких правил регулирования интернет-компаний, что в дальнейшем отпугнёт инвестиции.
Ранее издание Politico сообщило о начале расследования против соцсети X из-за якобы манипулирования алгоритмами для «иностранного вмешательства».
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