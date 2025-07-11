В Кремле разочаровались позицией Франции по Украине

11 июля 2025, 13:41

Песков: Россия разочарована, что Запад не слушает ее позицию по миротворцам

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия разочарована, что Запад не желает слушать ее позицию по миротворцам на Украине. Об этом в пятницу, 11 июля, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что для российской стороны чрезвычайно важен вопрос об иностранных контингентах. Для Москвы неприемлемо их размещение вблизи границ РФ.





«Мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание. И они не находят понимания», — прокомментировал Песков.

