В Кремле разочаровались позицией Франции по Украине
Песков: Россия разочарована, что Запад не слушает ее позицию по миротворцам
Россия разочарована, что Запад не желает слушать ее позицию по миротворцам на Украине. Об этом в пятницу, 11 июля, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что для российской стороны чрезвычайно важен вопрос об иностранных контингентах. Для Москвы неприемлемо их размещение вблизи границ РФ.
«Мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет, не берут во внимание. И они не находят понимания», — прокомментировал Песков.Он добавил, что в целом настырность лидеров Европы укладывается в текущую канву антироссийских настроений, о чем можно только сожалеть. Перед этим французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова отправить на Украину до 50 тысяч солдат.