Макрон рассказал о планах «коалиции желающих» по Украине

11 июля 2025, 13:05

Макрон: страны коалиции желающих будут патрулировать небо и море Украины

Эммануэль Макрон (фото: krenlin.ru)

Страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления государства. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.