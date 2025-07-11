Макрон рассказал о планах «коалиции желающих» по Украине

Макрон: страны коалиции желающих будут патрулировать небо и море Украины
Эммануэль Макрон (фото: krenlin.ru)

Страны «коалиции желающих» будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления государства. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.



Французский лидер подчеркнул, что вся работа, проделанная руководителями министерств обороны Франции и Британии, заключается в организации коалиции 30 стран-партнёров и патрулировании в воздухе и море для обеспечения восстановления армии Украины.

Таким образом европейские государства намерены отправить «стратегический сигнал» России.

После франко-британского саммита и встречи «коалиции желающих» по видеосвязи канцелярия премьера Стармера выпустила заявление о том, что координационный центр в Киеве будет организован в случае размещения контингента коалиции на территории Украины. Им будет руководить некий «двухзвёздный офицер британской армии».

Анастасия Чинкова

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