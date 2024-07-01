Бродский: израильтян с гражданством Украины задерживают при выезде на границе

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Израильтянам, имеющим гражданство Украины, следует подумать, целесообразно ли им посещать республику. Об этом написал дипломат Израиля в Киеве Михаил Бродский в Telegram. Посол отметил, что при выезде с украинской территории израильтян с двойным гражданством стали задерживать чаще.
«В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда», — отметил представитель дипмиссии.
Бродский добавил, что с начала украинского кризиса опубликовали указ, по которому запрещен выезд гражданам, чей возраст от 18 до 60 лет.
В начале июня стало известно, что мужчины с украинским гражданством не могут выехать в Приднестровье и Молдавию. При попытке пересечь границу их направляют в военкомат.
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