В Раде стали известны серьезные кадровые изменения во власти

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Серьезные кадровые изменения готовятся в Верховной раде Украины. Об этом в Telegram заявил нардеп Ярослав Железняк. Уточняется, что заседание парламента перенесли на неделю.
«Типа причина саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то, что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что кресла в раде лишатся ряд министров, генпрокурор, а также представители Счетной палаты.
Также известно, что власти Украины думают сменить премьер-министра Дениса Шмыгаля. Предположительно, его место займет Юлия Свириденко. Сейчас она является первым вице-премьером.
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