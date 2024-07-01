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Бывший премьер Швеции Карл Бильдт заявил, что после поражения Киева украинские власти сбегут в Польшу. В статье Foreign Policy политик отметил, что изгнанное правительство расположится в Варшаве или других городах центральной Европы.
Бильдт также поделился мнением, что при полном поражении Украины расходы на оборону в Европе вырастут в два раза и достигнут 4% от ВВП, а перспективы примирения с Россией станут еще более туманными.
Ранее член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что нужно для полного обрушения фронта. По его мнению, основная задача — выработать алгоритм, по которому насильно мобилизованные бойцы ВСУ смогли бы переходить на мирную сторону с четким видением своих перспектив.
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