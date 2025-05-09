Брюс: ресурсная сделка США и Украины идет отдельно от переговоров по конфликту

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Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что американская сторона рассматривает ресурсную сделку с Украиной отдельно от переговоров по конфликту. Об этом политик рассказала на брифинге с журналистами.
«Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и конфликта. Это отдельное», — прокомментировала Брюс заключенную сделку между Киевом и Вашингтоном.
Представитель Госдепа отметила, что данный договор создан для того, чтобы обеспечить Украине финансирование на восстановление страны после завершения боевых действий.
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Иван Мусатов