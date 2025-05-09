Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия

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По словам президента США Дональда Трампа, его страна вместе с партнерами введет очередные санкции, если Россия и Украина не достигнут 30-дневного прекращения огня. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — пишет Трамп.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по украинскому конфликту в случае отсутствия прогресса в диалоге.
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Иван Мусатов