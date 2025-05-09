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Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия

Трамп: США введут санкции если Россия и Украина не достигнут перемирия
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

По словам президента США Дональда Трампа, его страна вместе с партнерами введет очередные санкции, если Россия и Украина не достигнут 30-дневного прекращения огня. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдаться и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — пишет Трамп.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по украинскому конфликту в случае отсутствия прогресса в диалоге.

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Брюс: ресурсная сделка США и Украины идет отдельно от переговоров по конфликту
09 мая 2025, 00:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что американская сторона рассматривает ресурсную сделку с Украиной отдельно от переговоров по конфликту. Об этом политик рассказала на брифинге с журналистами.
«Это совсем не связано с переговорами относительно прекращения огня и конфликта. Это отдельное», — прокомментировала Брюс заключенную сделку между Киевом и Вашингтоном.

Представитель Госдепа отметила, что данный договор создан для того, чтобы обеспечить Украине финансирование на восстановление страны после завершения боевых действий.

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Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса
#сша
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#украина
#финансирование
#страны
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Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса
08 мая 2025, 23:29

Фото: iStock/sb2010

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Штаты выйду из переговорного процесса по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса в диалоге. Об этом политик заявил в интервью для Fox News.
«Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса», — сказал Вэнс.

После этих слов журналистка поинтересовалась у вице-президента, выйдут ли США из переговоров в случае отсутствия прогресса. На это Вэнс ответил утвердительно: «да».

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#украина
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#переговоры
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Медведев высказался о покинувших Россию артистах: «Вернулись, пусть живут»
Медведев предложил не разрешать выступать артистам с антироссийской позицией
08 мая 2025, 22:55

Дмитрий Медведев (Фото: www.kremlin.ru)

Не всех артистов, покинувших Россию после начала спецоперации (СВО), стоит резко осуждать, но давать выступать тем, кто высказывался против страны, нельзя. Об этом объявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщило агентство ТАСС.
Медведев подчеркнул, что многие из покинувших РФ творческих личностей приезжают обратно и начинают выступать снова.

«Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — выразил свое мнение зампред Совбеза.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что он говорит не об иноагентах, а о тех, кто просто высказывался против страны. По мнению политика, подобные артисты не должны получать поддержку от властей.

«Если они преступления не совершили, ну пожалуйста, вернулись, пусть живут, никто их не преследует. Но помогать им, раскручивать их — это абсолютно неприемлемо», — заключил зампред Совбеза.

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Премьер-министр Словакии Фицо «окольными путями» добрался до Москвы
Фицо пришлось лететь через несколько стран, чтобы прибыть в Москву
08 мая 2025, 22:16

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо все-таки прибыл в Москву и будет участвовать в мероприятиях в честь 9 мая, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Напомним, что страны Балтии запретили воздушному судну Роберта Фицо пролетать через свое пространство. Тогда словацкий политик заявил, что Эстония, Латвия и Литва пытаются сорвать его визит в Москву.

Дабы попасть на территорию Российской Федерации, самолету премьер-министра Словакии пришлось проложить иной маршрут, более извилистый — через воздушное пространство Венгрии, Румынии и Грузии.

Сегодня вечером самолет Роберта Фицо приземлился в московском аэропорту Внуково.

Ранее президент Сербии Александр Вучич записал видеообращение на Красной площади.

«Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству. И уважает мой труд», — подчеркнул политик видеообращении.

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Названы возможные кандидаты на выборах президента США в 2028 году
Вэнс и Рубио могут стать кандидатами на выборах президента США в 2028 году
08 мая 2025, 18:58

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио могут стать кандидатами на следующих президентских выборах, которые запланированы на 2028 год. Об этом сообщает портал Semafor.
По данным источника, в администрации президента США полагают, что Вэнс может стать кандидатом в главы государства, а Рубио – кандидатом в вице-президенты.

Ранее в этот день сообщалось, что Нацбанк Украины рассматривает возможность полного отказа от доллара и более тесной привязки гривны к евро. Как сообщил глава ведомства Андрей Пышный, это может произойти из-за раскола мировой торговли и растущих связей Киева с Европой.

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