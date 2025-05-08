Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине в случае отсутствия прогресса

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По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Штаты выйду из переговорного процесса по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса в диалоге. Об этом политик заявил в интервью для Fox News.
«Мы должны попытаться сделать так, чтобы эти стороны немного сблизились, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не достигли этого. Мы продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге мы не можем добиться большего прогресса», — сказал Вэнс.
После этих слов журналистка поинтересовалась у вице-президента, выйдут ли США из переговоров в случае отсутствия прогресса. На это Вэнс ответил утвердительно: «да».
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Иван Мусатов