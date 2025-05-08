В России указали на попытку Украины «впарить» неприемлемую формулу мира

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Украина пытается «впарить» России неприемлемую формулу мирного урегулирования. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Таким образом политик прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня с возможностью продления и отвода войск на 15 километров от линии боевого соприкосновения с обеих сторон.
Рогов подчеркнул, что предлагаемые Украиной условия являются не перемирием и тем более не миром, а лишь «передышкой для режима Зеленского».
Россия не пойдёт на очередные попытки обмана на непонятных условиях и будет продолжать требовать устойчивого мира, отметил чиновник.
Также Рогов назвал Келлога лоббистом украинской позиции, чего спецпосланник американского лидера, по его словам, и не скрывает.
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Рогов подчеркнул, что предлагаемые Украиной условия являются не перемирием и тем более не миром, а лишь «передышкой для режима Зеленского».
Россия не пойдёт на очередные попытки обмана на непонятных условиях и будет продолжать требовать устойчивого мира, отметил чиновник.
Также Рогов назвал Келлога лоббистом украинской позиции, чего спецпосланник американского лидера, по его словам, и не скрывает.
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Анастасия Чинкова