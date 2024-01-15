BT: Премьер Дании Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив на фото в социальных сетях неправильный колевский дом. Об этом пишет BT.
Фредерик X в воскресенье после отречения от престола его матери Маргрете II стал новым королем Дании.
Датская газета приложила в статье фото, опубликованное ранее министром. На фотографии запечатлён новый король Дании Фредерик X, однако вместо датского королевского дома отмечен норвежский.
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«Метте Фредериксен хотела выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в Instagram.* К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии», — говорится в публикации.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Диана Аванесян