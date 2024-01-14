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В Берлине во время демонстрации левых произошли столкновения с полицией

14 января 2024, 18:42
Фото: istockphoto/sibway

Фото: istockphoto/sibway

В Берлине немецкие левые активисты пытались провести традиционный ежегодный марш памяти Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Однако у силовиков, по некоторым данным, была разнарядка на жёсткий разгон шествия, поэтому между демонстрантами и полицией произошли столкновения.

Организаторы акции утверждают, что марш был мирным, а силовики набросились на демонстрантов безо всякой причины. Жёсткий характер столкновений подтверждают кадры, показанные телеканалом RBB. На них видно, как полицейские бьют дубинками людей, уже лежащих на земле. Госпитализированы десятки человек, среди которых есть как участники шествия, так и правоохранители. По непроверенным данным один человек погиб.

Некоторые немецкие СМИ сообщают, что некоторые участники марша принялись выкрикивать лозунги в поддержку Палестины и Йемена. Именно в этот момент полицейские остановили шествие, после чего начались стычки.

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Философ Дугин: у Запада есть план уничтожения России – оружие выбрано
14 января 2024, 20:05

Фото: iStock/alexkich

Философ Александр Дугин заявил, что ни самой Украины, ни ее будущего нет. Существует лишь группа террористов, которые захватили власть на части российской территории. Об этом сообщает «Царьград».
Дугин отметил, что должны быть предприняты серьезные меры для защиты страны.

«Обратите внимание, какие ракеты попали по Белгороду. Это чешские ракеты. Чехия поставила ракеты террористической организации, которые долетели и убили наших детей, русских. На нашей российской территории. Что после этого надо делать с чехами? Сами подумайте: они соучастники преступлений. Так же как американцы, немцы, так же как и французы. То есть соучастники в терроризме… Надо сделать все эти выводы и быть готовыми к любому развитию событий. Потому что никто нас в покое не оставит», — приводит слова философа «Царьград».
Дугин отметил, что Запад пытается сломить РФ ​новым оружием: ментальными войнами. Однако, по словам эксперта, такая вражеская цель никогда не будет достигнута.

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Danmarks Radio: новым королем Дании после отречения матери стал Фредерик X
14 января 2024, 18:59

Фото: iStock/A-Basler

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года. Об этом сообщает Danmarks Radio.
Отмечается, что церемония отречения от престола прошла в замке Кристиансборг. 84-летняя Маргрете II поставила свою подпись на соответствующих бумагах, после чего ее сын 55-летний Фредерик стал новым королем Дании.

Примечательно, что церемонии, посвященной коронации Фредерика, не будет, так как эта традиция перестала существовать в Дании с 1660 года.

Напомним, 31 декабря Маргарете II сообщила о своём намерении отречься от престола 14 января 2024 года. Датский Королевский дворец ранее сообщал, что королева Маргрете II занимает монарший престол дольше всех своих предшественников.

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Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой

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#ес
#сын
#власть
#документы
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Во Франции призвали российских военных дать Европе умереть самой
Бывший солдат из Франции указал РФ на возможность Европы умереть самостоятельно
14 января 2024, 18:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс- военнослужащий армии Франции, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией, заявил в беседе с РИА Новости, что Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, однако РФ освобождать ее, как в прошлые времена, нет никакой необходимости.
Бывший военнослужащий отметил, что европейцы являются дураками, которые должны самостоятельно разбираться с собственными элитами. По его словам, экономика Европы пришла в полный упадок.

Экс-военнослужащий добавил, что у «российских ворот поднимется новый мир».

Ранее немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком написал в соцсети X, что России, несмотря на санкции, удалось обогнать Германию по объему экономики, по этой причине немцам необходимо требовать ухода канцлера Олафа Шольца со своего поста.

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#экономика
#санкции
#мир
#ес
#европа
#россия
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МИД Швейцарии: Россия должна участвовать в прениях по урегулированию на Украине
14 января 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Diy13

Россию необходимо включить в процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Давосе, транслируемой на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что международному сообществу следует изыскать тот или иной способ для того, чтобы включить Россию в дискуссию по этому вопросу, так как без того, чтобы российская сторона смогла высказать своё мнение, достижение мира будет невозможно.

Глава швейцарского МИД сообщил, что во встрече по украинской «формуле мира», организованной по инициативе Швейцарии и Украины, участвуют 85 государств. Он подчеркнул, что считает очень важным участие в дискуссиях стран, входящих в БРИКС, так как они могут «оказывать влияние на Россию».

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Захарова: Выделяемые Вашингтоном Украине средства быстро возвращаются в США
14 января 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Финансовые средства, которые Соединённые Штаты выделяют в качестве финансовой помощи Украине, снова возвращаются американским властям. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» дипломат задалась вопросом, а чем же могут Соединённые Штаты помочь Украине?

«Только деньги выделять на это снова и снова. А куда идут эти деньги? Они идут обратно этой же как бы демократической команде», — сама ответила на свой вопрос Мария Захарова.

Ранее уже неоднократно отмечалось, что американские деньги Украина тратит на стимулирование военно-промышленного комплекса США, а через налоги — на поддержку американских федеральных властей и правительства.

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#сша
#россия
#деньги
#налоги
#украина
#мария захарова
#дипломат
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Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море
14 января 2024, 17:09

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море. Об этом Боррель написал в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы.
По словам Борреля, такие действия помогут обеспечить безопасность судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Глава дипломатии Европейского союза подчеркнул, что большинство грузов, которые поставляются через Красное море, предназначены для Европы. При этом длительная блокада данного пути приведет к дополнительным транспортным тратам.

Ранее сообщалось, что 1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

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#великобритания
#фрг
#оон
#атака
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Пограничникам в Техасе запретили спасать трёх тонущих в Рио-Гранде беженцев из Мексики
Военные запретили американским пограничникам спасать тонущих в реке мексиканцев
14 января 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Naeblys

Техасская национальная гвардия по указанию губернатора штата Грега Эббота запретила федеральным пограничникам помогать мексиканским беженцам даже в случае чрезвычайных ситуаций. В итоге при переправе через реку Рио-Гранде утонула женщина и двое детей.
Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы между США и Мексикой вдоль реки, сообщает телеканал SBC News. Это произошло после того, как федералы попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, установленные по приказу властей штата для пресечения потока нелегальных мигрантов. Сообщается, что погранслужба собирается судиться с властями Техаса.

Местные власти и губернатор Эббот аргументируют свои жёсткие действия тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы вдоль Рио-Гранде полностью перешёл под контроль штата. Местные жители большей частью поддерживают своего губернатора, считая причиной сложившейся ситуации то, что вопросы миграции не контролируются слабым федеральным правительством.

В то же время представитель министерства национальной безопасности США Луис Миранда заявил, что политика губернатора Техаса и действия властей жестоки, опасны и бесчеловечны, а игнорирование Техасом федеральной власти в вопросах иммиграции несёт в себе серьёзную угрозу.

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#администрация
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В Киеве заявили, что готовят договоры о безопасности с США и другими странами
Офис Зеленского: Украина разрабатывает договоры по безопасности с рядом стран
14 января 2024, 16:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада».
По словам Власюка, подписать такое соглашение планируется с Италией, Францией, Канадой и Польшей. На данный момент представители ни одной из указанных стран не давали комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Украина 12 января подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

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#великобритания
#сша
#италия
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Медведев: модераторам X стоило по примеру Маска следить за судьбой Гонсало Лиры
14 января 2024, 16:07

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе американца Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме. Об этом Медведев написал в социальной сети X.
По словам зампреда Совбеза РФ, для того чтобы угодить гражданам Украины, социальная сеть X дает им право публиковать комментарии, которые абсолютно лишены всякого смысла. Медведев добавил, что модераторы X обладают сильной зависимостью от «украинофильской позиции правительства».

Напомним, Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства США и Чили. Американский миллиардер Илон Маск также высказался о смерти Лиры. Он назвал ужасной смерть американского блогера в украинской тюрьме.

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