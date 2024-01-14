В Берлине во время демонстрации левых произошли столкновения с полицией

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В Берлине немецкие левые активисты пытались провести традиционный ежегодный марш памяти Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Однако у силовиков, по некоторым данным, была разнарядка на жёсткий разгон шествия, поэтому между демонстрантами и полицией произошли столкновения.
Некоторые немецкие СМИ сообщают, что некоторые участники марша принялись выкрикивать лозунги в поддержку Палестины и Йемена. Именно в этот момент полицейские остановили шествие, после чего начались стычки.
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Александр Бойцов