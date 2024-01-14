Danmarks Radio: новым королем Дании после отречения матери стал Фредерик X

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Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери, Маргрете II, которая правила страной 52 года. Об этом сообщает Danmarks Radio.
Отмечается, что церемония отречения от престола прошла в замке Кристиансборг. 84-летняя Маргрете II поставила свою подпись на соответствующих бумагах, после чего ее сын 55-летний Фредерик стал новым королем Дании.
Примечательно, что церемонии, посвященной коронации Фредерика, не будет, так как эта традиция перестала существовать в Дании с 1660 года.
Напомним, 31 декабря Маргарете II сообщила о своём намерении отречься от престола 14 января 2024 года. Датский Королевский дворец ранее сообщал, что королева Маргрете II занимает монарший престол дольше всех своих предшественников.
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Примечательно, что церемонии, посвященной коронации Фредерика, не будет, так как эта традиция перестала существовать в Дании с 1660 года.
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Екатерина Коршунова