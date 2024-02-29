Буданов* указал на просчеты Залужного на посту главкома ВСУ

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Решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного было правильным. Такое мнение выразил глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью CBС.
Он также добавил, что между Зеленским и Залужным не могло быть личных разногласий, так как глава ВСУ находится в прямом подчинении у лидера страны. Рассуждая о сложившейся на фронте ситуации, Буданов* задался вопросом о том, почему Украина находится в «таком положении».
Таким образом, глава украинской разведки упрекнул бывшего главкома в правильности принимаемых решений и указал на его ошибки.
Напомним, в настоящее время главой украинской армии является Александр Сырский.
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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Таким образом, глава украинской разведки упрекнул бывшего главкома в правильности принимаемых решений и указал на его ошибки.
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*Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Анастасия Хохлова