«Полная иллюзия»: В Германии выяснили, из-за чего поссорились Зеленский и Залужный

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Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным произошёл из-за возвращения утраченных территорий, немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер в интервью для NTV.
«Зеленский в своей риторике сфокусирован на возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону», — рассказал Рихтер.
По словам военного, именно по этой причине Зеленский задумывается о перестановках в украинском военном руководстве. Помимо этого, считает Рихтер, глава Украины видит в Залужном своего прямого политического конкурента и боится проиграть ему на выборах.
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Евгения Парфентьева