Буданова* после отставки не планируют назначать послом

Израиль узнал от иранского шпиона о прибытии лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в южный Бейрут перед тем, как глава ливанского движения был убит. Об этом со ссылкой источник в органах безопасности Ливана пишет французская газета Parisien. Отмечается, что именно «крот» проинформировал Тель-Авив о местонахождении Насруллы.