Буданова* после отставки не планируют назначать послом

Главу главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* могут в ближайшее время отправить в отставку. Об этом сообщает местное издание «Новое время», ссылаясь на источник в силовых структурах.
Ранее, 20 сентября, издание «Страна.ua» сообщило о возможной отставке Буданова* и главы Минобороны Рустема Умерова. Место первого может занять нынешний руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а на его место, в свою очередь, назначат Умерова.
Источник издания отметил, что дальнейшая судьба Буданова* в случае его увольнения пока не раскрыта. Однако он точно не будет назначен послом в одной из стран, с которыми сотрудничает Украина.
Напомним, что в феврале 2024 года Буданова* наравне с Александром Сырским рассматривали на пост главкома ВСУ. После издания второго, Буданову* обещали расширить полномочия.
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Источник издания отметил, что дальнейшая судьба Буданова* в случае его увольнения пока не раскрыта. Однако он точно не будет назначен послом в одной из стран, с которыми сотрудничает Украина.
Напомним, что в феврале 2024 года Буданова* наравне с Александром Сырским рассматривали на пост главкома ВСУ. После издания второго, Буданову* обещали расширить полномочия.
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Анастасия Чинкова