В ближайшее время на Украине могут уволить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Украинский политик, глава партии «Держава», общественный деятель Дмитрий Василец пояснил, что причиной для этого может стать провал ВСУ в Курской области.
По словам политика, Буданов* обещал в рамках вторжения в курское приграничье захватить Курскую АЭС и уверял киевское руководство, что его план сработает. ВСУ предприняли две попытки захвата российского стратегического объекта, однако обе оказались безуспешными.
Ранее стало известно, что глав украинских Минобороны и разведывательного управления Рустема Умерова и Кирилла Буданова* могут уволить с их постов.
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«Убедили американских и британских хозяев, что смогут это сделать, если им дадут полный карт-бланш на использование различных военных бригад. И, после того как второй раз это всё навернулось, тогда, по нашим данным, был уже очень серьезный разговор с Киевом», - рассказал Василец в беседе с Царьградом.
Ранее стало известно, что глав украинских Минобороны и разведывательного управления Рустема Умерова и Кирилла Буданова* могут уволить с их постов.
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* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Элина Позднякова