Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* поддерживает регулярные контакты с лидером террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ранее известной как «Джебхат ан-Нусра», признанной террористической организацией в России). Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan.
Согласно информации журналистов, представитель украинских властей занимается вербовкой боевиков для вооруженных сил Украины.
Взаимодействие между Будановым* и главой террористической группировки продолжается с целью привлечения наемников для их последующей отправки в Украину, где они будут участвовать в конфликте против армии России, пишет источник.
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Хохлова