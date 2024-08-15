Буданов* раскрыл, кого Украина захочет освободить всеми силами при обмене военнопленными

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* озвучил планы по обмену военнопленными. Как сообщает издание «Политика страна».
Буданов* обозначил пять ключевых групп, которые будут обмениваться в первую очередь. В приоритетах значатся тяжелораненые и больные военнослужащие, женщины, те, кто долгое время находится в плену, военные, захваченные на «Азовстали», а также крымские татары.
Буданов* отметил, что такие приоритеты были определены согласно принятому решению, но кто именно его принимал, он не уточнил.
Ранее Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на Украине, сообщил в эфире телемарафона о том, что обсуждал вопрос обмена военнопленными в Курской области с российским коллегой Татьяной Москальковой. Лубинец подчеркнул, что «обмен информацией продолжается», и добавил, что Украина всегда готова к дальнейшему продолжению обменных процессов.
*Включен в список экстремистов и террористов в России.
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Буданов* отметил, что такие приоритеты были определены согласно принятому решению, но кто именно его принимал, он не уточнил.
Ранее Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на Украине, сообщил в эфире телемарафона о том, что обсуждал вопрос обмена военнопленными в Курской области с российским коллегой Татьяной Москальковой. Лубинец подчеркнул, что «обмен информацией продолжается», и добавил, что Украина всегда готова к дальнейшему продолжению обменных процессов.
*Включен в список экстремистов и террористов в России.
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Елена Перлова