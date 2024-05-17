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Решение России вызвало панику у Буданова*

FQ: Буданов крайне обеспокоен наступлением ВС РФ по всему фронту
17 мая 2024, 10:13

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выражает серьёзную обеспокоенность из-за наступления российской армии по всему фронту, сообщает IL Fatto Quotidiano.
Как отмечает издание, в интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова* для газеты New York Times ощущается не только тревога.

«В его словах также ощущается смирение перед судьбой» — говорится в публикации.


Издание напомнило заявление Буданова* о том, что Украина находится на грани катастрофы из-за прорыва российских войск в районе Авдеевки и Харьковской области.

Также подчёркивается, что президент Украины Владимир Зеленский остаётся одним из немногих, кто продолжает говорить о военной помощи Киеву как о способе противостоять российской армии, хотя сейчас его высказывания звучат значительно менее уверенно, чем год назад.

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Польский генерал считает продолжение конфликта катастрофой для Украины
Генерал Скшипчак заявил, что нужно стремиться к завершению конфликта на Украине
17 мая 2024, 10:25

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Продолжение вооруженного конфликта будет иметь катастрофические последствия для Украины, поэтому необходимо стремиться к его завершению, заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши и экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.
По мнению Скшипчака, Украине нельзя позволять наступление, так как это приведет к значительным потерям в армии. Генерал уверен, что для успешного наступления украинские войска должны иметь численное преимущество перед Россией, что маловероятно.

«Украинцы должны обороняться любой ценой. Победа Украины заключается в том, чтобы не потерпеть поражение, именно так следует оценивать ситуацию», — отметил Скшипчак.
Он подчеркнул, что необходимо всеми силами стремиться к прекращению конфликта.

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#рф
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ВСУ бежали со многих позиций в Нетайлове под Авдеевкой
В ДНР сообщили, что ВСУ покинули большую часть своих позиций в Нетайлове
17 мая 2024, 10:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские подразделения спешно покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово в районе Авдеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах ДНР.
Согласно сообщению, в населённом пункте находилось сразу несколько бригад ВСУ.

«Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что ВСУ постоянно пытались перебросить туда резервы, однако эти действия успехом не увенчались.

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#военные
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Депутат Водолацкий: в Часовом Яре находятся самые мотивированные военные ВСУ
17 мая 2024, 09:37

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

В Часовом Яре находятся самые мотивированные подразделения Вооруженных сил Украины, которые сдаются в плен только в самый последний момент. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Подразделения, которые там находятся, — это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться», — отметил он.

Ранее сообщалось, что армия России взяла в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра. Военные ВСУ перебросили личный состав трёх бригад из Часов Яра под Харьков. Однако председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что подобные действия ВСУ не принесут им желаемого результата, отметив, что личный состав переброшенных украинских бригад «найдёт свой конец не в Часов Яре, а в Харькове».

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Украина теряет главное звено обороны Харькова
Генерал Липовой: выход на окраины Харькова будет возможен после падения Купянска
17 мая 2024, 09:18

Фото: istock / Diy13

РФ приближается к окружению Харькова. На этом направлении, после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, нет больше серьезных оборонительных сооружений. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Героя России, генерала-майора авиации Сергея Липового.
По его словам, падение Купянска для ВСУ это большой удар. Город стратегически важен.

«Если этот оборонительный рубеж будет взят, тогда до Харькова практически нет серьезных оборонительных фортификационных сооружений. Выход на окраины Харькова практически уже будет предрешен», — отметил он.

Российские военные уже на пути к окружению Купянска. Наступление успешно развивается, рассказал эксперт. Липовой отметил, что украинские военные уже не верят в то, что город удастся сдержать.

«Командование бросило весь состав, который там до сих пор обороняется, и ушло далеко за Харьков. Это в лучших традициях киевского режима. ВСУ потеряло уверенность и надежду, что могут сдержать Купянск. Освобождение города — уже вопрос времени», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

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«Ситуация невероятно отчаянная»: В США признали положение ВСУ
Зампред Госдепа Патель: США считают положение ВСУ на фронте невероятно отчаянным
17 мая 2024, 09:06

Фото: istock / Oleksii Liskonih

США считают положение украинских войск невероятно отчаянным. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В парламенте Британии начали обсуждать вопрос об ответе России на Storm Shadow
В парламенте Британии подняли вопрос об ответе РФ на поставку Киеву Storm Shadow
17 мая 2024, 08:50

Фото: istock / ffikretow

Член Палаты общин парламента Великобритании Фабиан Хэмилтон обеспокоился возможным ответом РФ на решение Лондона о поставках Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом пишет «Лента.ру».
Отмечается, что в своем обращении к правительству Фабиан Хэмилтон задал вопрос о том, какие могут быть последствия для страны в свете угрозы военного ответа со стороны РФ после передачи Украине ракет. Министр по делам Европы ответил, что поставка ракет поможет Украине вернуть свой суверенитет и территориальную целостность. По его словам, Украине предоставляют необходимое оборудование для сдерживания РФ. И хотят верить, что оружие будет использовано в соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее сообщалось, что ЗРК «Тор» успешно сбивает дальнобойные ракеты Storm Shadow, прикрывая работу ВС РФ на первой линии обороны. ЗРК «Тор» работает и в ручном и в автоматическом режиме. Система самостоятельно контролирует своё воздушное пространство и может захватывать цели, которые не опознала система «свой-чужой».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Харьковская область уходит от Украины, ВС РФ штурмуют Часов Яр: последние новости СВО
17 мая 2024, 08:36

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВС РФ штурмуют позиции ВСУ сразу на нескольких участках фронта. Несмотря на усилия противника сдержать наступление, российская армия продвигается вглубь обороны. Где развернулись самые ожесточенные бои, и куда ВСУ вынуждены стягивать дополнительные силы, расскажет редакция «Радио 1».

Авдеевское направление


Активное противостояние зафиксировано к северу от Архангельского и в полях западнее Бердычей. Линия фронта существенно не изменилась.

Донецкое направление


ВС РФ удалось выйти на западную окраину Георгиевки, зачистив последние дома на улице Центральной. Под контролем противника остается застройка на улице Песчаной.
Городские бои продолжаются в Красногоровке.

Есть тактические успехи ВС РФ в Нетайлово, где российские войска все дальше теснят ВСУ к западным окраинам населенного пункта. Российская армия активно продвигается в сторону Новоалександровки.
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Запорожское направление


В районе Работино и Вербового идут боестолкновения. ВС РФ стремятся зачистить первый населенный пункт и полностью установить контроль над вторым.


Слобожанское направление


На Слобожанском направлении ВС РФ с боем продвигаются к северным окраинам Липцев, в Волчанске продолжаются тяжелые боестолкновения с противником, которые стягивает резервы под Харьков.

Часовоярское направление


Российские войска стремятся развить наступление со стороны Богдановки и западнее Ивановского. Также ВС РФ продолжают давить на оборону ВСУ в восточном пригороде Часов Яра.

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#сво
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«‎Катастрофический момент»: ВСУ оказались не готовы к российскому наступлению
CNN: ВСУ не подготовились к отражению российского наступления под Харьковом
17 мая 2024, 08:23

Фото: istock / IherPhoto

Вооруженные силы Украины оказались не готовы к наступлению армии РФ в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента CNN Ника Пэйтона Уолша.
«Русские вложили в наступление в Харьковской области силы и ресурсы, в то время как украинцы оказались неготовыми», — рассказал корреспондент.

По его словам, боевой дух украинских военных на низком уровне из-за долгого ожидания военной американской помощи. Однако сейчас поддержка США вряд ли предотвратит территориальные потери Вооруженных сил Украины.

«Для Киева это (наступление России под Харьковом), честно говоря, катастрофический момент, меняющий ход конфликта», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ
Минобороны: ОТРК «Искандер» нанес удар по скоплению иностранной техники ВСУ
17 мая 2024, 08:13

Фото: istock/PavelRodimov

Российские войска нанесли удар «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации», — говорится в заявлении МО РФ.

По словам начальника расчета «Искандер» с позывным Медведь, за время СВО комплекс зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.

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