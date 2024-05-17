Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выражает серьёзную обеспокоенность из-за наступления российской армии по всему фронту, сообщает IL Fatto Quotidiano.
Как отмечает издание, в интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова* для газеты New York Times ощущается не только тревога.
Издание напомнило заявление Буданова* о том, что Украина находится на грани катастрофы из-за прорыва российских войск в районе Авдеевки и Харьковской области.
Также подчёркивается, что президент Украины Владимир Зеленский остаётся одним из немногих, кто продолжает говорить о военной помощи Киеву как о способе противостоять российской армии, хотя сейчас его высказывания звучат значительно менее уверенно, чем год назад.
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«В его словах также ощущается смирение перед судьбой» — говорится в публикации.
Издание напомнило заявление Буданова* о том, что Украина находится на грани катастрофы из-за прорыва российских войск в районе Авдеевки и Харьковской области.
Также подчёркивается, что президент Украины Владимир Зеленский остаётся одним из немногих, кто продолжает говорить о военной помощи Киеву как о способе противостоять российской армии, хотя сейчас его высказывания звучат значительно менее уверенно, чем год назад.
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Артем Кузьмин