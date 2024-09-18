Будапешт созвал комиссию из-за причастности венгерской фирмы к взрывам в Ливане

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Венгерская партия «Наша Родина» парламентскую комиссии по международной безопасности. Её целью будет выяснение роли Венгрии в событиях в Ливане, где накануне начали массово взрываться пейджеры, принадлежащие участникам движения «Хезболла».
Как сообщил депутат парламента от этой партии Элед Новак, заседание указанной комиссии было решено инициировать после того, как тайваньская компания Gold Apollo, устройства под маркой которой взорвались в Ливане, назвала зарегистрированную в Будапеште фирму BAC Consulting Kft. как на производителя данной партии пейджеров.
Парламентарий также призвал антитеррористический комитет и правоохранительные органы провести обыски в домах подозреваемых, найти ответственных, принявших участие в акте международного терроризма, и объявить их в случае необходимости в международный розыск.
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Александр Бойцов