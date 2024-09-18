Сайт венгерской фирмы-производителя взорвавшихся в Ливане пейджеров стал недоступен

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Сайт венгерской фирмы, названной производителем сдетонировавших в Ливане пейджеров, перестал открываться, хотя ещё утром был доступен. На это указывает РИА Новости.
Ранее в этот день производитель пейджеров Gold Apollo из Тайваня заявил, что партия сдетонировавших в Бейруте пейджеров была сделана по лицензии компанией BAC Consulting Kft., базирующейся в Будапеште.
Ещё в 12:00 (13:00 мск) сайт был доступен. На нём были указаны контакты, по которым сейчас связаться с фирмой не удаётся.
Также на сайте отмечалось, что фирма занимается предоставлением услуг бизнес-консультирования. Но в разделе «Наши проекты» было прописано, что дополнительно компания содействует развитию международного технологического сотрудничества между государствами. Речь идёт о масштабировании бизнеса из Азии с целью выхода на новые рынки в более развивающихся странах.
При этом с тексте указывалась лишь продажа устройств, о производстве оборудования связи ничего не сказано.
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Ещё в 12:00 (13:00 мск) сайт был доступен. На нём были указаны контакты, по которым сейчас связаться с фирмой не удаётся.
Также на сайте отмечалось, что фирма занимается предоставлением услуг бизнес-консультирования. Но в разделе «Наши проекты» было прописано, что дополнительно компания содействует развитию международного технологического сотрудничества между государствами. Речь идёт о масштабировании бизнеса из Азии с целью выхода на новые рынки в более развивающихся странах.
При этом с тексте указывалась лишь продажа устройств, о производстве оборудования связи ничего не сказано.
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Анастасия Чинкова