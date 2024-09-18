Военэксперт Маарабуни заподозрил США в причастности к взрывам в Ливане

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Военный эксперт Омар Маарабуни заявил, что США могут быть причастны к взрывам пейджеров в Ливане.
«Ответственной за случившееся может быть одна из этих сторон: Великобритания, известная своей репутацией в организации подобных операций, Израиль, США — или же это совместное сотрудничество всех этих трёх сторон», — допустил в беседе с RT Маарабуни.А востоковед Кирилл Семёнов высказал мысль о том, что внутри «Хезболлы» мог завестись предатель.
«Прямо скажем, завербовали, кто-то что-то слил. Или Израиль получил доступ к этой внутренней системе связи. Цели ясны — нанести максимальный ущерб «Хезболле», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Семёнов.
Ранее бригадный генерал и военный аналитик Хасcан Джуни допустил, что взрывы в Ливане могут быть подготовкой к масштабной военной операции.
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Мелисса Тимофеева