Пейджеры в Ливане звонили перед взрывом, побуждая людей поднести их к лицу

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Пейджеры, сдетонировавшие в Ливане, издали звуковой сигнал, который побудил людей поднести их к лицу, после чего прогремели взрывы. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что в 15:30 на устройства пришло сообщение, которое выглядело так, будто исходило от руководства шиитского движения «Хезболла». В течение нескольких секунд перед взрывом пейджеры издавали звуковой сигнал.
Официальные лица, в том числе американские, убеждены, что Израиль спрятал взрывчатку в партии тайваньских пейджеров, которые были импортированы в Ливан.
Накануне сообщалось, что сотни пейджеров в Ливане неожиданно сдетонировали практически в один момент. В результате этого происшествия пострадали около трех тысяч человек, восемь человек погибли. Власти Ливана обвинили в этом Израиль.
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Официальные лица, в том числе американские, убеждены, что Израиль спрятал взрывчатку в партии тайваньских пейджеров, которые были импортированы в Ливан.
Накануне сообщалось, что сотни пейджеров в Ливане неожиданно сдетонировали практически в один момент. В результате этого происшествия пострадали около трех тысяч человек, восемь человек погибли. Власти Ливана обвинили в этом Израиль.
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Анастасия Чинкова