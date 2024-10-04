«Будем украинцев поддерживать»: Лукашенко выступил с серьёзным заявлением

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Белоруссия поддержит Украину, если Польша вторгнется в страну и попытается «оттяпать» её западные районы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с жителями агрогородка Парохонск в Брестской области.
Он отметил, что меры будут приняты одинаковые, будь то западная Беларусь или западная Украина. Если поляки вторгнутся на территорию Украины, то белорусы поддержат украинцев, поскольку понимают, что следующими будут они.
Лукашенко напомнил, что в настоящее время главным камнем преткновения между Украиной и Польшей является Волынская резня – массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА)* польского населения в годы Великой Отечественной войны.
Глава государства подчеркнул, что украинцы, управляемые фашистами, действительно творили ужасные вещи. Однако он задался вопросом: «Так что, мы будет тем временем жить всю жизнь, до смерти?».
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Лукашенко напомнил, что в настоящее время главным камнем преткновения между Украиной и Польшей является Волынская резня – массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА)* польского населения в годы Великой Отечественной войны.
Глава государства подчеркнул, что украинцы, управляемые фашистами, действительно творили ужасные вещи. Однако он задался вопросом: «Так что, мы будет тем временем жить всю жизнь, до смерти?».
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Анастасия Чинкова