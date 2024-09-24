Лукашенко призвал готовиться к войне

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране надо готовиться к войне. Об этом Лукашенко сообщил на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне в Брестской области, передает госагентство Белта.
Белорусский лидер выразил пожелание, чтобы «эта война не состоялась». Однако, по словам Лукашенко, противники готовятся к развязыванию масштабного конфликта.
Президент Белоруссии добавил, что, какой бы острой ни была обстановка вокруг страны, тенденций к развязыванию войны против республики на сегодняшний день не наблюдается.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Президент Белоруссии добавил, что, какой бы острой ни была обстановка вокруг страны, тенденций к развязыванию войны против республики на сегодняшний день не наблюдается.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет эскалации конфликта с Западом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова