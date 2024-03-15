«Будет болтаться»: Медведев ответил на призыв президента Латвии разрушить Россию

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале ответил на призыв президента Латвии Эдгарса Ринкевичса разрушить Российскую Федерацию.
Таким образом он отреагировал на пост Ринкевичса в социальной сети X, где тот поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в желании сдержать Россию, и призвал ее разрушить. Как утверждает Медведев, каждый, кто хочет смерти России, включая главу Литвы, могут разделить участь нацистов.
Ранее Медведев опубликовал фотографию с виселицами и назвал это альтернативной формулой мира. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающее из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — заявил он.
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Алина Юрчак