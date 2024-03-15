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Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что все проекты западных лидеров направлены на поддержание антироссийской политики, которую власти поводят несмотря на ущерб собственным гражданам.
«Мелони говорят, что есть Путин, который заботится о своей стране, а есть она, которая занимается Украиной гораздо больше, чем Италией. Люди жгли квитанции на оплату ЖКХ и предъявляли их ей. Россия является укором тем политикам, которые занимаются не отстаиванием интересов своей страны, а выполнением воли вашингтонского хозяина», — прокомментировал в беседе с RT Светов.
Политолог Сергей Марков заявил о том, что Европу могут перестать уважать вовсе не из-за победы России, как считает президент Франции Эммануэль Макрон, а из-за её поддержки украинского режима.
«Европа убивает свой политический авторитет, поддерживая врага свободы на Украине», — приводит «Царьград» слова эксперта.
Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии за разъяснениями по поводу требований к итальянским властям президента Украины Владимира Зеленского аннулировать визы «поклонникам Путина» и выслать последних из страны.
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