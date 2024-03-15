Фото: сайт МИД РФ
В Великобритании пытаются найти принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, но там умеют быстро находить только яд «Новичок» и «руку Москвы». Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что жители Великобритании действительно переживают за принцессу, которая длительное время проходила лечение. А вот информация о якобы её пропаже и сокрытии правды о её состоянии – это всё работа СМИ.
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