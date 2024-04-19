«Будет поздно»: Блинкен — о задержке помощи США Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае задержки помощи США Украине, будет «слишком поздно», пишет ТАСС.
По его словам, Конгресс должен как можно быстрее согласовать пакет помощи Украине. По его словам, существует настоящий риск негативного развития сценария.
Ранее в США опубликовали три отдельных проекта закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. По документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов, в том числе на передачу ракет ATACMS.
При этом 23 миллиарда из этой суммы пойдут на восстановление собственных запасов оружия Штатов. Помимо этого, Джо Байден должен будет договориться с Украиной о возмещении этих затрат.
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Ранее в США опубликовали три отдельных проекта закона о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню. По документу, Киеву предлагается выделить 61 миллиард долларов, в том числе на передачу ракет ATACMS.
При этом 23 миллиарда из этой суммы пойдут на восстановление собственных запасов оружия Штатов. Помимо этого, Джо Байден должен будет договориться с Украиной о возмещении этих затрат.
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Алёна Самарева