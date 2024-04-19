В США оценили способность ВС РФ поддерживать темпы наступления на Украине

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Россия сумела нарастить военное производство до уровня, который позволяет ей постоянно пополнять запасы вооружений и боеприпасов, необходимых ей в условиях проведения спецоперации. При таком положении дел ВС РФ смогут поддерживать прежние темпы наступления на Украине ещё как минимум на протяжении двух лет.
Об этом пишет издание The Washington Post. По мнению аналитиков, Россия наладила своевременное пополнение запасов стандартного оружия и боеприпасов, что позволит российским военным сохранять натиск на ВСУ в прежнем темпе и интенсивности. Обозреватели издания признают, что ВС РФ сумели оправиться от потерь.
Страна «перенастроила» свою экономику на военный лад, отмечается в публикации. Предприятия военно-промышленного комплекса работают с полной нагрузкой и даже перегрузкой, но это позволяет своевременно и в полном объёме удовлетворять потребности армии и обеспечивать превосходство России на поле боя, пишут авторы статьи.
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Александр Бойцов