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Бывший вице-президент США Майк Пенс высказал необходимость предоставления помощи Украине, утверждая, что в случае победы Владимира Путина в конфликте, тот якобы направит свое внимание на страны НАТО.
По словам Пенса, в ходе личных контактов с президентом России, у него возникло убеждение, что Москва может вступить в противоборство с Украиной, превысив «границы страны НАТО», что, якобы, заставило бы американских военных вступить в бой.
Он призвал американских законодателей доказать принадлежность Вашингтона к «лидерам свободного мира».
«Сейчас наша задача — послать мощный сигнал не только России и Владимиру Путину... но и возобновить поддержку нашего союзника Израиля, помочь Тайваню, и ясно продемонстрировать муллам в Тегеране, а также председателю Си Цзиньпину в Пекине, что Америка стоит на страже свободы», — цитирует Пенса CNN.
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Он призвал американских законодателей доказать принадлежность Вашингтона к «лидерам свободного мира».
«Сейчас наша задача — послать мощный сигнал не только России и Владимиру Путину... но и возобновить поддержку нашего союзника Израиля, помочь Тайваню, и ясно продемонстрировать муллам в Тегеране, а также председателю Си Цзиньпину в Пекине, что Америка стоит на страже свободы», — цитирует Пенса CNN.
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Артем Кузьмин